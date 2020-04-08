Кабмин сократит объем Стабфонда при внесении изменений в госбюджет, – Минфин (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил на брифинге.

Глава Минфина отметил, что дефицит госбюджета в доработанном законопроекта остался на уровне 298 млрд грн или 7,5% ВВП.

Марченко отметил, что такое расширение дефицита уже согласовано с МВФ.

"Рамку доходов мы также не меняли, основные изменения произошли в части расходов. То есть, то что можно было перебросить на программы финансирования, чтобы не сохранять в Стабилизационном фонде, мы перебросили. Это пенсионные и медицинские выплаты", – сказал Марченко.

Министр уточнил, что на сейчас проект документа все еще дорабатывается.

"Есть надежда, что сегодня-завтра этот проект будет передан на рассмотрение бюджетного комитета парламента", – добавил Марченко.

Как уточнил на своем канале в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), в обновленной редакции поправок в государственный бюджет предлагается сократить бюджет Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией до 66,24 млрд грн с предполагаемых ранее 97,1 млрд грн.

"Из этих средств напрямую Министерству здравоохранения выделяют 15,8 млрд грн и Минсоцополитики 10,6 млрд грн на пенсии", – написал депутат.

По словам Гончаренко, также будет сохранено финансирование Государственного фонда регионального развития в объеме 4,9 млрд грн, тогда как ранее эти расходы предлагалось упразднить.

В то же время финансирования программ поддержки сельхозпроизводителей планируется сократить на 1,5 млрд грн.

Читайте также: Рада провалила голосование за изменения в госбюджет

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада не приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – "за" принятие документа в первом чтении проголосовали 223 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект предусматривет создание в составе госбюджета Стабилизационного фонда в объеме около 100 млрд грн для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Предложение вернуть законопроект в профильный парламентский комитет для подготовки к повторному первому чтению поддержали 273 депутатов, за сокращение срока подготовки документа к повторному первому чтению проголосовали 240 нардепов.

В проекте изменений в госбюджет на 2020 год Кабмин предлагал Верховной Раде увеличить дефицит с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, уменьшить план доходов с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, увеличить план расходов с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Покрывать увеличен дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.