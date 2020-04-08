Цены на электроэнергию в Европе упали до двухлетнего минимума, – аналитические агентства

Об этом сообщает британское аналитическое агентство Argus, передает БизнесЦензор.

Так, в Германии цены на электроэнергию базисной нагрузки (Base) по состоянию на 23 марта 2020 года опустились до более чем двухлетнего минимума в 33,95 евро за МВт-ч. Правда, 6 апреля 2020 года стоимость выросла до 38,35 евро за МВт-ч, но все равно остается существенно ниже, чем в предыдущие годы.

По данным Argus, большинство участников рынка ожидают падение спроса на электроэнергию в Европе в ближайшие недели, что связано с введением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Рейтинговое агентство Moody's сообщает, что потребление электроэнергии уже сократилось на 15-25% в таких странах, как Италия, Испания и Франция, где правительства уже продлили жесткие меры карантина.

Таким образом, падение спроса на э/энергию в Евросоюзе по итогам 2020 года составит 5-9%, и это намного выше, чем в кризисном 2009 года, когда потребление уменьшилось на 5-6%.

Как отмечает Aurora Energy Research, снижение энергетических затрат позволит промышленному сектору Евросоюза пережить период пандемии.

В марте 2020 года активность в европейском производственном секторе упала, индекс PMI (Purchasing Managers Index – индекс деловой активности) показывает, что экономики Италии, Испании и Германии уходят в рецессию, вспышка коронавируса сводит практически к нулю потребительский спрос, что, в свою очередь, уменьшает спрос на электроэнергию со стороны промышленности. По осторожным прогнозам, в апреле индекс PMI может быть даже хуже, чем в марте.

Как сообщалось, в Украине цены на электроэнергию для промышленности в два раза выше европейских. По данным ГП "Оператор рынка", в апреле-марте 2020 года стоимость украинской электроэнергии базисной нагрузки (Base) колеблется в диапазоне 50-60 евро за МВт-ч, тогда как в странах Центральной Европы (Польша, Венгрия, Словакия, Румыния) – 25-30 евро за МВт-ч.

Тем не менее, украинские чиновники от энергетической отрасли продолжают манипулировать цифрами. Например, зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook написал, что электроэнергия для промышленности в Западной Европе в 2-3 раза выше, чем в Украине.

А Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) лоббирует интересы двух крупнейших игроков электроэнергетического рынка – "Энергоатома" и ДТЭК.