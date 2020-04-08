Кабмин создал Совет экономического развития

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

Согласно проекту постановления к заседанию Кабмина, Совет по вопросам экономического развития возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль, а его заместителем станет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В состав органа также предполагается включить заместителя директора Национального института стратегических исследований, старшего научного сотрудника Атлантического совета США, профессора Колумбийского университета, директора госучреждения "Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук"(секретарь Совета), директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАУ, преподавателя экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы, а также советника президента. Фамилии членов совета в проекте постановления Кабмина не указаны.

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Согласно утвержденному положению о новом органе, Совет по вопросам экономического развития будет временным консультативным органом Кабмина.

Совет будет разрабатывать предложения по преодолению кризиса и формированию экономической политике, подавать Кабмину рекомендации и предложения. Согласно проекту постановления, заседания Совета предлагается проводить по необходимости, но не чаще одного раза на три месяца.