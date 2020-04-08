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08.04.20 14:22

"Приватбанк" назначил нового руководителя электронного бизнеса

Наблюдательный совет государственного "Приватбанка" с 6 апреля поручил члену правления по вопросам информационных технологий Андрею Гриценюку на условиях совмещения выполнение работы члена правления по вопросам электронного бизнеса, без освобождения его от основной деятельности.

приват24

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Гриценюк был назначен членом правления по вопросам информационных технологий с 1 апреля 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменения в персональном составе должностных лиц состоялись в соответствии с действующим законодательством Украины", – уточняется в сообщении.

Банк отметил, что Гриценюк в течение последних пяти лет также работал замдиректора и начальником управления системного обеспечения департамента информационных технологий Национального банка Украины (НБУ), а также замдиректора и начальником управления обслуживания пользователей того же департамента.

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Как сообщалось, набсовет "Приватбанка" на заседании 31 марта принял решение о расторжении с 3 апреля трудового договора с членом правления по вопросам электронного бизнеса Сергеем Харитичем.

Сергей Харитич занимал должность руководителя направления электронного бизнеса "Приватбанка" с 1 сентября 2018 года. Вместо него пока никто не избран.

Наблюдательный совет "Укргазбанка" уже выбрал Сергея Харитича членом правления с 9 апреля на срок 5 лет.

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