Нацбанк предупредил об активизации мошеннических схем с картами в период карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

По данным НБУ, мошенники через СМС выманивают личные данные карт пользователей под предлогом выделения государственной помощи на время карантина.

"Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова - получение персональных сведений о гражданах и их платежные карточки", - сообщает НБУ.

НБУ призывает украинцев не отвечать на такие сообщения, не звонить по указанным номерам, не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях; не разглашать и не пересылать персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC.

"Помните! Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетов", - сообщает НБУ.

Также НБУ напоминает, что в случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс-сообщение, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.