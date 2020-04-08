Никакого ослабления карантинных ограничений до мая не будет, – Шмыгаль

Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе открытого заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване, поэтому экономику нужно будет запускать. Это чрезвычайно важный вопрос. Если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то только в мае месяце мы начнем разговаривать о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как сообщалось в некоторых фейковых информациях", – заявил премьер.

"Подчеркиваю, что на протяжении апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет продолжаться, как установлено, до 24 апреля, и скорее всего будет продлен до мая месяца. В мае, при условии позитивной динамики, мы запустим экономику Украины по определенному плану", – уточнил Шмыгаль.

Напомним, ранее ряд СМИ обнародовали проекты решений СНБО, предусматривающие постепенное смягчение карантинных ограничений с 14 апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров официально продлил карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине до 24 апреля.