Японские ученые нашли способ получать водород при помощи ржавчины

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз Научного университета Токио.

Экспериментальная установка по получению водорода с помощью оксида железа успешно отработала 400 часов подряд. Теперь ученые планируют изучить роль кислорода в этом процессе. Поскольку выработка водорода прекращается, как только кислород удаляется из камеры, где проходит реакция.

В Японии водород считают чистым топливом будущего. Благодаря ему транспорт планирую перевести на топливные элементы с двигателем, которые вместо выхлопов вырабатывают воду.

Но на данный момент еще не найден экономически выгодный метод производства водорода. Процесс электролиза требует много энергии и воды. При сжигании газа и угля выделяется углерод, из-за которого топливо теряет экологичность.

Фотохимическая реакция, открытая еще в 1970-х годах, дает мало водорода. Результат не стоит средств, потраченных на производство катализатора из диоксида титана.

Японские ученые считают, что применение оксида железа меняет ситуацию. Поскольку этот способ достаточно дешевый и позволяет получить много водорода. Способ все еще требует расщепления воды, не нуждается в дорогостоящих катализаторах. Кроме того, железо предотвращает последующее соединение кислорода и водорода. Из-за этого снижается риск образования взрывоопасной смеси.

Также ученые также хотят найти способ получения водорода только за счет солнечной энергии без дорогостоящих катализаторов.