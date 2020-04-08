Флот порта "Южный" перевыполнил план по доходам в марте в 2,2 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным "Южного", полученный показатель – это 224% месячного финплана. Такой результат работы обеспечило большое количество судозаходов и противопожарное обслуживание грузовых операций на причале № 3Н МНТ "Пивденный".

Как сообщалось, ранее МТП "Южный" сообщал, что в марте 2020 года госпредприятие перевалило 1,78 млн тонн грузов, что превышает предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки – 1,66 млн тонн в марте 2014 года – на 127,2 тыс. тонн.

В течение прошлого месяца предприятие обработало 25 судов, 14 из которых суда типа Capesize. Количество крупнотоннажных балкеров с дедвейтом выше 150 тыс. тонн увеличилось в два раза по сравнению с мартом 2019 года.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.