В Украине зафиксировано 1668 случаев коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", - сообщает министерство.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.