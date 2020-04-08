"Нафтогаз" готовит дополнительные иски против "Газпрома" на $17 миллиардов

Об этом Витренко написал в Facebook, комментирую информацию в СМИ о его якобы разногласиях с руководством "Нафтогаза", сообщает БизнесЦензор.

"Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательном Совете "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - заявил Витренко.

"Что касается Отто Ватерландера, якобы по инициативе которого "мне ищут замену", то у нас прекрасные отношения. И собственно, вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации "Нафтогаза", которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", - написал Витренко.