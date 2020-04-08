Lufthansa прекращает деятельность своего лоукостера Germanwings

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Такие меры содержатся в опубликованном реструктуризационном пакете, направленном на преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса. Решение принято на заседании руководства компании во вторник.

Исполнительный совет Deutsche Lufthansa AG считает, что отмена глобальных ограничений на авиаперелеты займет месяцы, а восстановление мирового спроса - годы. В связи с этим Lufthansa начинает сокращение авиапарка, которое затронет все дочерние компании - Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS International Airlines и другие.

Сотрудникам, которых затронет план реструктуризации, Lufthansa обещает предложить постоянное трудоустройство в одном из подразделений компании, и планирует начать переговоры с профсоюзами.