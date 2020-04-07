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07.04.20 20:20

"Укрзализныця" начнет сдавать вагоны в аренду сразу на год

"Укрзализныця" вводит новую услугу поставок вагонов на долгосрочных условиях по фиксированной цене, благодаря которой грузоотправители могут подавать заявку на вагоны сроком от 9 до 12 месяцев.

"Укрзализныця" начнет сдавать вагоны в аренду сразу на год

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Рязанцева, сейчас подать заявку на вагон можно только на месяц, по некоторым грузам - на три месяца.

"В пилотном проекте будет задействовано 10% парка полувагонов "Укрзализныци" и 10% парка зерновозов. Или 3300 зерновозов и 8800 полувагонов. Минимальное количество вагонов, которое грузоотправитель должен будет погрузить - 500 единиц в месяц", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

В компании сообщают, что сейчас только изучают спрос и, возможно, увеличат количество вагонов, если будет такая необходимость. В дальнейшем планируется распространить проект и на другие виды подвижного состава.

Реализовать проект "Укрзализныця" намерена в ближайшие месяцы, а заключить договор по пилотному проекту можно будет с 1 мая, однако не позже 1 июля.

Отмечается, что сегодня вагоны компании используются как дополнение к частному парку в период пиковых нагрузок.

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