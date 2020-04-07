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07.04.20 20:11

Скандальный суд запретил мешать строительству многоэтажки на столичном Подоле

Окружной административный суд Киева в качестве обеспечения иска запретил Госархстройинспекции приостанавливать или отменять градостроительные условия и ограничения (ГУО), а также аннулировать разрешение на строительства многофункционального комплекса на ул. Набережно-Крещатицкая, 21 в Подольском районе столицы.

Скандальный суд запретил мешать строительству многоэтажки на столичном Подоле

Об этом свидетельствует постановление суда от 27 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, 27 сентября 2018 года Департамент градостроительства КГГА выдал дочернему предприятию со 100% иностранной инвестицией "Союзконтракт Инвестмент" ГУО для проектирования многофункционального комплекса на участке площадью 0,52 га по ул. Набережно-Крещатицкая, 21.

В ноябре в ходе проверки инспектор ГАСИ установил, что во время составления и утверждения указанных ГУО не соблюдены требования в отношении предельной высоты зданий, определенной Генпланом Киева для Центрального исторического ареала, а также отсутствуют ограничения, связанные с попаданием участка в санитарно-защиты зону и подтопляемые территории.

11 ноября 2019 года инспектор ГАСИ составил предписание и решение о приостановке действия градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта "Строительство многофункционального комплекса" на ул. Набережно-Крещатицкая, 21.

ООО "Альянс Новобуд" обратилось в суд с иском о признании противоправными и отмене этих решений инспектора, одновременно подав заявление об обеспечении иска до вступления в законную силу решения по этому делу.

Рассмотрев заявление фирмы, суд ее удовлетворил. Суд указал, что действие предписания и решения инспектора ГАСИ может вызвать отмену ГУО с последующим аннулированием разрешения ГАСИ на выполнение строительных работ, а затем лишить права "Альянс Новобуд", как заказчика, на осуществление своей хозяйственной деятельности по объекту строительства.

Суд счел, что непринятие мер обеспечения иска, может существенно осложнить восстановление прав и интересов фирмы в случае удовлетворения ее иска.

Напомним, согласно Генплану Киева, участок по ул. Набережно-Крещатицкая, 21 находятся на территории общественных зданий и сооружений и частично – на территории улиц и дорог. Поэтому, жилищное строительство здесь невозможно.

Вместе с тем на указанном участке строится жилой комплекс Illinsky House.

Скандальный суд запретил мешать строительству многоэтажки на столичном Подоле 01

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Заметим, что в ГУО предельная высота застройки определена на уровне 31,9 м, в то время как в Центральном историческом ареале Киева, где и находится участок, существует ограничение не выше 27 метров.

Как известно, 19 апреля 2019 года ГАСИ Украины выдало ГП со 100% ИИ "Союзконтракт Инвестмент" и ООО "Жилой комплекс Ильинский" разрешение на выполнение строительных работ по ул. Набережно-Крещатицкая, 21.

В декабре 2019 года был изменен один из заказчиков строительства – вместо ООО "Жилищный комплекс Ильинский" им стало ООО "Альянс Новострой".

Владельцем ООО со 100% ИИ "Союзконтракт Инвестмент" является ООО "Инвестмент Менеджмент Групп", конечным бенефициарным владельцем которого является Дмитрий Буряк (через нидерландское "ДВ Кэпитал Менеджмент Б.В."), который известен на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок. Руководителем ДП значится Юлия Несиненко.

Собственниками ООО "Альянс Новострой" является Анна Богуш (60%) и ООО "КУА "Сити Кэпитал", действующий от своего имени, в интересах и за счет активов ПЗНВИФ "Брависсимо".

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