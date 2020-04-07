CБУ обнародует декларации руководства, – НАПК

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, СБУ отменила свой незаконный акт после направления соответствующего предписания главе ведомства Ивану Баканову, передает БизнесЦензор.

"В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами президента, которые не являются государственной тайной, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которым среди прочего предусмотрено обязательное открытое декларирование для руководителей силовых ведомств.

Ранее руководство СБУ скрывало данные своих деклараций, ссылаясь на необходимость особого порядка финансового контроля в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность.