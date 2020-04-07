Нацбанк сократил портфель недвижимости за год на 8%

Об этом свидетельствуют данные годового отчета НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, для достижения целей Стратегии управления недвижимым имуществом Нацбанка на 2019-2025 годы осталось сократить пакет недвижимости еще на 12,2% – до 400 тыс. кв. м. путем продажи и передачи на приватизацию 21 объекта.

НБУ уточнил, что в минувшем году портфель был уменьшен на 34 здания и сооружения и шесть земельных участков, на конец года в него входило 409 объектов: 75 земельных участков, 334 здания и инженерных сооружения.

Помимо этого, Нацбанк получил в счет погашения задолженности по неработающим кредитам банков и управляет 36 полученными земельными участками общей площадью 112,5 га и семью полученными объектами недвижимого имущества общей площадью 44,7 тыс. кв. м.

Согласно отчету, в 2019 годуНацбанк получил в собственность такого имущества на сумму 218 млн грн по сравнению с 85 млн грн годом ранее, тогда как его продажа в качестве залога составила соответственно 181 млн грн и 6 млн грн.

Как сообщалось, в 2019 году Нацбанк утвердил Стратегию управления недвижимым имуществом НБУ на 2019-2025 годы, которая призвана оптимизировать недвижимость регулятора и обеспечить эффективное ее использование.