Власти Днепра запретили въезд автомобилей из других городов

Соответствующее решение 7 апреля приняла местная специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Как отмечается в сообщении, исключение будет сделано только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению населения города, например, для доставки продовольственных товаров.

Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине.

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Контролировать въезд автомобилей будут патрульная полиция, Национальная гвардия и работники ГосЧНС. Они будут проверять все транспортные средства, измерять температуру тела у тех, кто въезжает в город, а людей с повышенной температурой – госпитализировать.

Городская комиссия также приняла решение об обеспечении сотрудниками Национальной полиции охраны периметра 21-й инфекционной больницы в Днепре.