Украина надеется открыть прямые рейсы China Airlines из Китая, – Криклий

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В первую очередь нам нужно иметь с ними (с Китаем, – ред.) прямые рейсы. Я не уверен, что все знают о том, что большая часть доставки из Китая и в принципе по миру осуществляется пассажирскими самолетами, которые догружают грузами, в том числе, сектора электронной коммерции", – отметил министр.

"Если у нас будет прямое сообщение с Китаем… Собственно, мы над этим работаем. Я послу Китая – и предыдущему, и новому – говорил, что мы очень хотим, чтобы China Airlines имела прямое авиасообщение с Украиной", – добавил Криклий.

Министр также отметил, что прямое авиасообщение с азиатскими странами также стимулирует поток туризма в Украину.