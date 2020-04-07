БизнесЦензор

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07.04.20 18:23

"Приват" после падения цен выкупил нефть "Укрнафты" за 5 месяцев по $22 за баррель

ПАО "Укрнафта" на аукционе 7 апреля продало 608 тыс. тонн нефти по цене 5204 грн за тонну с НДС, что соответствует примерно $21,7 за баррель без НДС.

коломойский

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Как отмечается, реализованный на торгах объем равен примерно объему добычи "Укрнафтой" за 5 месяцев. Согласно бюллетеню аукциона, была продана нефть, добытая с декабря 2019 по апрель 2020 года включительно.

Часть этой нефти на момент продажи уже находилась в резервуарах Кременчугского НПЗ – единственного потребителя нефти "Укрнафты".

Как отмечает издание, цена, по которой была оформлена сделка составила $159,2 за тонну, что стало самой низкой с сентября 2009 года – более чем за 10 лет.

Стартовая цена нефти была рассчитана Аукционным комитетом на основании котировок нефти Urals за 15 дней до подачи "Укрнафтой" заявки на проведение аукциона. О проведении торгов "Укрнафта" сообщила 3 апреля, то есть в расчетный период вошли котировки конца марта-начала апреля, когда в отдельные дни стоимость Urals на несколько дней проваливалась до минимума с 1999 года.

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Напомним, после того как правительство в 2015 года отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Приват" регулярно саботирует аукционы "Укрнафты", если его не устраивает стартовая цена.

Ресурс выкупается на дополнительных торгах и в большинстве случаев по более низкой цене, чем выставлялась изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге "Приват" получает все 100% добытого "Укрнафтой" нефтяного сырья.

По данным enkorr, "Приват" имеет возможность выбора более приемлемой для себя цены на аукционах "Укрнафты" из-за того, что условия отгрузки на практике исключают участие любой другой компании, кроме него.

Согласно условиям, которые установила "Укрнафта", все 100% нефти, предложенной на аукционе 7 апреля, транспортируются исключительно на предприятия, находящиеся под контролем группы "Приват".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года.

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