Нацбанк скупил на валютном рынке $330 миллионов за два дня

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Опять предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. Курс колебался около отметки 27 грн/$", – сказано в сообщении.

Таким образом, за два дня с начала недели НБУ купил на межбанке уже $328 млн, а в целом после прекращения ажиотажного спроса на валютном рынке регулятор выкупил в резервы уже $576 млн.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.