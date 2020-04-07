Суд отказался взыскать недвижимость фирмы Коломойского по долгу рефинансирования перед НБУ

Об этом стало известно из постановления Северного апелляционного хозсуда, который рассматривает апелляционную жалобу НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как следует из материалов апелляционного суда, соответствующее решение суда первой инстанции засекречено.

В то же время как следует из сопроводительных материалов, предметом спора является несколько помещений в Киеве с площадью 156,1 кв. м, 101,7 кв. м, 234,30 кв. м, которые были переданы ответчиком в ипотеку для НБУ как обеспечение долговых обязательств "Приватбанка" по кредитам рефинансирования.

Отметим, имущество ООО "Приватофис" также пытается взыскать "Приватбанк" по делу о задолженности на 646,5 млн грн по кредитному договору от 2007 года. При этом из судебных материалов известно, что часть принадлежащей компании недвижимости уже переоформлена на новых владельцев.

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Как сообщалось, в конце февраля - марте государственный "Приватбанк" погасил долг по рефинансированию перед Национальным банком Украины (НБУ) на 5,2 млрд грн. Таким образом, задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования перед регулятором уменьшилась до 2,3 млрд грн.

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.