Испания планирует ввести базовый доход в рамках мер по противодействию влиянию коронавируса

Об этом объявила министр экономики страны Надия Кальвиньо, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Проект координирует министр социальной защиты Хосе Луис Эскрива. Он планирует как можно скорее ввести базовый доход "с основным акцентом на помощь семьям".

Правительство Испании стремится сохранить безусловный базовый доход и по окончании эпидемии. Кальвиньо надеется, что универсальный базовый доход останется "постоянным структурным инструментом".

Испания борется со второй худшей вспышкой коронавируса в Европе. Пандемия подтолкнула правительство к чрезвычайному положению и общенациональному карантину, приведшему к падению экономических показателей.

Правительство Испании объявило о политике по оказанию помощи самозанятым работникам и компаниям - преимущественно малым и средним.