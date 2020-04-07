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07.04.20 18:32

Кабмин запустит оплату коммунальных услуг для пенсионеров по телефону

Кабинет министров намерен в ближайшие дни создать возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или через телефонную "горячую линию" уполномоченного на выплату пенсии банка.

Кабмин запустит оплату коммунальных услуг для пенсионеров по телефону

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрируется в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", – сказано в сообщении.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальных услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

В правительстве также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн сервисы.

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Как сообщалось, с 6 апреля Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Им запрещено покидать место жительства. В качестве исключения разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха. Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.

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