Италия приняла план помощи бизнесу на 400 миллиардов евро во время коронавирусного кризиса

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico, передает БизнесЦензор.

"С помощью только что принятого нами указа мы даем немедленную ликвидность в размере 400 млрд евро нашим предприятиям, будь то малый, средний или большой бизнес", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Министр финансов Роберто Гуалтьери пояснил, что Рим будет гарантировать до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 млрд евро за государственное экспортно-кредитное агентство SACE. Дополнительные 200 млрд евро были выделены для гарантии инвестиций на поддержку экспорта.

Компаниям, которые пользуются гарантированным государством кредитам, не позволят распределять дивиденды между акционерами. Гуалтьери заявил, что новая система гарантий начнет действовать "в ближайшие дни".

Указ также расширяет сферу применения существующих инструментов проверки инвестиций для защиты стратегических предприятий от иностранных поглощений.

По словам Конте, полномочия по мониторингу иностранных поглощений будут распространены на такие секторы, как банковское дело, страхование, энергетика, транспорт, водоснабжение, здравоохранение, безопасность пищевых продуктов, искусственный интеллект и робототехника.

Указ также откладывает несколько налоговых сроков, прошедших в апреле и мае.