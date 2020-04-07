Власти России предложили разрешить двойное гражданство для выходцев из Украины

Законопроект также предлагает ослабить требования для получения гражданства РФ в части проживания больше пяти лет на территории России, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В частности, граждане Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы будут освобождены от необходимости соблюдать пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию для получения российского гражданства.

Такая же процедура упрощенная предусмотрена для иностранцев, постоянно проживающих на территории РФ и "признанных носителями русского языка".

Как сообщалось, в марте российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путинупростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В июле того же года Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

По данным российских СМИ, в 2019 году российское гражданство получили 196 тысяч жителей Донбасса.

В то же время, по данным Госмиграции, по состоянию на середину февраля 2020 года гражданам, которые имели регистрацию в подконтрольных России отдельных районах Донецкой или Луганской области или оккупированном Крыму, было выдано 1,1 млн паспортов Украины для выезда за границу.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

При этом в декабре 2019 года глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявля, что норма о "едином гражданстве" в Украине сохранится, но будет отменено требование о выходе из иного гражданства для получения украинского паспорта.