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07.04.20 15:43

Минздрав разрешил частным лаборатория и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19

Министерство здравоохранения разрешило частным лаборатория и клиникам, имеющим соответствующие лицензии, проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Минздрав разрешил частным лаборатория и клиникам проводить ПЦР-тесты на COVID-19

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, частные клиники и лаборатории должны будут отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

"Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследовани ", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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