Ryanair решил не отказываться от регулярных рейсов до середины апреля

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
Расписание включает 17 маршрутов, которые связывают города Ирландии, Великобритании и Европы.
"Мы работаем с правительствами ЕС, чтобы сохранить минимальное число маршрутов, которые могут потребоваться для выполнения срочных поездок, хотя загрузка этих рейсов очень низкая", - сообщили в Ryanair.
Дежурные маршруты Ryanair до 16 апреля:
- Дублин - Лондон Станстед
- Дублин - Лондон Гатвик
- Дублин - Бирмингем
- Дублин - Бристоль
- Дублин - Эдинбург
- Дублин - Глазго
- Дублин - Манчестер
- Дублин - Амстердам
- Дублин - Брюссель
- Дублин - Берлин
- Дублин - Лиссабон
- Дублин - Кельн
- Корк - Лондон Станстед
- Лондон Станстед - Эйндховен
- Лондон Станстед - Лиссабон
- Лондон Станстед - Берлин
- Лондон Станстед - Будапешт
В авиакомпании подчеркнули, что самолеты проходят ежедневную дезинфекцию, а небольшое число пассажиров позволяет поддерживать социальную дистанцию на борту.
Ранее в своем обращении глава Ryanair Group Майкл О’Лири прогнозировал, что в течение апреля и мая лоукост не будет выполнять рейсы.
Согласно обнародованной статистике за март 2020 года, авиакомпании группы, в которую помимо Ryanair также входят Laudamotion, Buzz и Malta Air, перевезли 5,7 млн пассажиров, что на 48% меньше показателя за март 2019 года. При этом загрузка кресел в самолетах находилась на уровне 91%.