"Киевтеплоэнерго" начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

Как сообщает пресс-служба коммунальной компании "Киевтеплоэнерго", средний размер взноса составит около 30 грн в квартал, передает БизнесЦензор.

Такая плата за обслуживание будет взиматься четыре раза в год – раз в квартал. Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА.

"Стоимость указанной услуги, согласно закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была выделена из тарифа на отопление и горячую воду и указываться в счетах отдельно", – сказано в сообщении.

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В компании пояснили, что это нововведение введено во всех городах Украины законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", которым исключены затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета из тарифа.

Нововведение коснется более 9,6 тыс. домов Киева, но не распространяется на индивидуальные приборы учета в квартирах киевлян.

По данным "Киевтеплоэнерго", на сегодняшний день около 90% домов Киева оснащены домовыми счетчиками тепла.