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07.04.20 21:00

"Укрзализныця" задействовала 147 поездов для бесплатных перевозок пассажиров

Для обеспечения социальной программы по бесплатной перевозке служебными поездами "Укрзализныци" медиков, спасателей, сотрудников Нацполиции и железнодорожников по состоянию на конец марта было задействовано 147 составов, которыми транспортировано почти 14 тыс. человек.

"Укрзализныця" задействовала 147 поездов для бесплатных перевозок пассажиров

Об этом сообщает медиацентр "Магистраль" железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Для перевозок в основном используются локомотивы и пассажирские вагоны ЦМВ", –  сказано в сообщении.

Отмечается, что региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" также привлек дизель-поезда и самоходные мотовозы. Региональные филиалы для обеспечения выполнения производственных процессов организовывали подвоз работников хозяйственными поездами.

"Расписание движения поездов не меняется, поскольку любые изменения в условиях карантина "Укрзалищныця" должна согласовывать с Министерством инфраструктуры Украины. При необходимости к курсирующим поездам будут добавляться вагоны для обеспечения дополнительных мест", –  отметил заместитель начальника Департамента пригородных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Сергей Храпатый.

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