Импорт авиатоплива в Украину остановлен

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Поставки из Беларуси в марте 2020 года составили всего 0,29 тыс. тонн. При этом, по утверждению участников рынка, это не было связано с карантинными мерами.

"У них только вчера предложение ресурса появилось (на спотовом рынке), впервые с начала споров с РФ по цене на нефть", - сообщил enkorr трейдер одной из компаний-импортеров.

Практически весь объем импорта авиатоплива в марте поступил с Мажейкяйского НПЗ группы Orlen в Литве. Украинские импортеры в марте оформили 7,3 тыс. тонн литовского топлива, что на 40% меньше, чем в марте 2019 года (12 тыс. тонн). Еще 0,5 тыс. тонн авиатоплива в марте было импортировано через морские порты.

В "А-95" отметили, что свыше 40% всех импортных поставок авиатоплива в марте осуществили действующие поставщики Министерства обороны: "Авиа Ойл", "ОККО Контракт", и "Сокар Украина".

По словам участников рынка, с конца марта импортные поставки авиатоплива практически заморожены из-за запрета на рейсовые полеты.

Кременчугский НПЗ в марте отгрузил на рынок 18,1 тыс. тонн авиатоплива. Традиционно, почти весь объем был поставлен в аэропорт "Борисполь".

Общий баланс рынка авиатоплива в марте 2020 года составил 26,9 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем в аналогичный период 2019 года (36 тыс. тонн).

С 17 марта Украина остановила внутреннее и международное пассажирское авиасообщение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. До конца марта авиаперелеты осуществляли только самолеты, задействованные в эвакуации населения из других стран. Позже правительство закрыло все гражданские аэропорты за исключением "Львова" и "Борисполя". Единственным крупным потребителем авиатоплива осталось Министерство обороны (годовая потребность оценивается в 40 тыс. тонн)

В целом в первом квартале 2020 года объем рынка авиационного топлива сократился на 13%, до 85 тыс. тонн. Кременчугский НПЗ сохранил поставки на рынок на уровне 49 тыс. тонн, импорт снизился на 26%, до 35,6 тыс. тонн.

Стоимость авиационного топлива марки JET A-1 в условиях падения цен на нефть и ограничения гражданских авиаперевозок в Украине и Европе во второй половине марта, опустилась до минимальных за последние как минимум 15 лет - $215-220 за тонну. Из-за этого НПЗ вынужденно сокращали его выпуск в пользу более маржинального дизтоплива.

В 2019 году объем рынка авиационного топлива сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн, после введения с 1 января 2019 года системы контроля над его целевым использованием.

Контроль над целевым использованием был введен для ликвидации схемы смешивания керосина с дизельным топливом, что приводило к занижению уплаты налоговых обязательств, в частности акциза. Такое смешивание и продажа продукта под видом ДТ имело экономический смысл из-за семикратной разницы в акцизном налоге на ДТ (€139,5/тыс. л) и авиатопливо (€21/тыс. л). Потери же бюджета от этого оценивались в 1,5 млрд грн в год..