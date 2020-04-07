Темпы экспорта украинской пшеницы сократились в 3 раза, – Минэкономики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В целом по состоянию на 6 апреля экспорт пшеницы в 2019/2020 маркетинговом году составил 17,9 млрд тонн.

"Согласно подписанному 30 марта приложением к меморандуму между Минэкономики и ассоциациями, представляющими 99% экспортеров и переработчиков пшеницы, с целью стабилизации рынка было договорено установить предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне в объеме 20,2 млн тонн. Таким образом, в течение апреля -июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн", – отмечается в сообщении.

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В Минэкономики напомнили, что для стабилизации цен на муку из ГПЗКУ и "Аграрного фонда" было закуплено 160 тыс. тонн пшеницы для внутренней переработки и реализации на внутреннем рынке, что позволило произвести 128 тыс. тонн муки.

"Вышеперечисленные факторы позволяют обеспечить внутреннего рынок пшеницей и выполнить действующие экспортные контракты", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в 2018/2019 маркетинговом году было произведено 28,3 млн тонн пшеницы, внутреннее потребление составило 8,2 млн тонн, переходящие остатки – 1,7 млн тонн.