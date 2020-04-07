ОПЕК готова сократить добычу нефти при участии в сделке России и США, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК, передает БизнесЦензор.

Источник сообщил, что нефтедобывающие страны пока не согласовали базовый уровень, от которого будет отсчитываться сокращение, поскольку добыча в некоторых странах ОПЕК+ возросла в апреле, когда завершилось действие предыдущего соглашения об ограничении производства.

Накануне источники агентства сообщили, что ведущие нефтепроизводители, включая Саудовскую Аравию и Россию, скорее всего, договорятся сократить добычу на запланированном на четверг заседании, но только в том случае, если Соединенные Штаты присоединятся к этим усилиям.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК не просила его убедить американских нефтедобытчиков сократить производство для поддержки мировых цен, отметив, что добыча нефти в США уже и без того упала.

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Напомним, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате квартальное нефтяных контрактов к концу марта стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Мировой спрос на нефть упал почти на 30%, или примерно на 30 миллионов баррелей в сутки, поскольку пандемия коронавируса фактически остановила мировую экономику, в то время как Саудовская Аравия и Россия начали борьбу за долю рынка.