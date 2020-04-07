Суд отказался утвердить штраф для экс-главы "Креатива" по делу завладении кредитом "Ощадбанка"

Как сообщает пресс-служба суда, обвинительный акт с приложениями был возвращен прокурору для продолжения досудебного расследования, передает БизнесЦензор.

Бывшему главе правления "Креатив Групп" инкриминировалось пособничество в завладении течение 2013-2014 годов имуществом АО "Ощадбанка" в особо крупных размерах ($20 млн), а также совершение сделок и финансовых операций с этими средствами (легализация доходов, полученных преступным путем) .

Суд обращает внимание, что действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, которые относятся к особо тяжким преступлениям и предусматривают безальтернативное основное наказание в виде лишения свободы (от 7 до 12 лет и от 8 до 15 лет, соответственно), а также применение дополнительных видов наказаний в виде лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В то же время, прокурор САП в рамках сделки с подозреваемым согласовал наказание только в виде штрафа в размере 850 тыс. грн.

"По мнению коллегии судей, степень и характер содействие обвиняемого в проведении уголовного производства не соответствуют тому смягчению наказания, которое просили применить стороны сделки о признании виновности", – сообщили в ВАКС, комментируя решения отказать в утверждении сделки.

По данным издания "Слово і Діло", речь идет о бывшем главе правления "Креатив Групп" Юрии Давыдове, который в 2018 году находился в розыске по запросу МВД.

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Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают 13 человек в участии в схеме завладения $20 млн государственного АО "Ощадбанк".

Среди подозреваемых – должностные лица ЧАО "Креатив", в том числе организатор схемы экс-нардеп Станислав Березкин, его сын Максим, заместительница председателя правления "Ощадбанка", бывший начальник управления проектного финансирования и глава управления проектного финансирования "Ощадбанка".

По данным следствия, в 2013-2015 годах должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с чиновниками "Ощадбанка" подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии, отмечали в НАБУ.

В результате коррупционной схемы из "Ощадбанка" вывели $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов банка на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту.