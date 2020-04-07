В Украине могут снова запретить работу продуктовых рынков, – Ляшко

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, когда органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам - при соблюдении конкретных условий. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первые два дня полиция попробует реагировать, но если не будет никакого эффекта за понедельник-вторник (6-7 апреля), в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация с парками - если бы граждане придерживались социальной дистанции, прогулки в парках можно было бы разрешить.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 30 марта, осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мер: не более одного человека на 20 кв. м, расстояние между покупателями в очереди – не менее 1,5 м.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице продовольственные рынки не откроются до улучшения ситуации, связанной с распространением COVID-19.