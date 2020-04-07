Власти Запорожья ввели спецпропуска для пользования общественным транспортом

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Запорожского горсовета.

Пользоваться общественным транспортом по спецпропускам смогут работники предприятий, учреждений, организаций, которые относятся к тем сферам, которые должны работать в условиях карантина. В частности, которые отвечают за продовольственное, энергетическое, водообеспечение, здравоохранение, а также предприятия критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный цикл производства.

"Все другие запорожцы в период карантина должны оставаться дома, выходя только при крайней необходимости в ближайшую аптеку, магазин и т.д.", – подчеркивается в сообщении.

Также утвержден специальный пропуск в форме справки, которая необходима для пользования общественным транспортом.

Бланк справки местные власти опубликовали на сайте горсовета, уточнив, что такие документы обязаны выдавать руководители на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые относятся к тем сферам, которые должны работать в условиях карантина.

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Как сообщалось, накануне городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт в городе продолжит работать, несмотря на рекомендации Минздрава.

Мэр города почеркнул, что большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше, однако находиться в транспорте можно только в маске или респираторе.