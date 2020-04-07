БизнесЦензор

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07.04.20 12:30

Курс гривни на межбанке вернулся на уровень 27 грн/$

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке во вторник, 7 апреля, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,1011 грн/$, тогда как к полудню понедельника это значение составляло 27,26 грн/$.

Курс гривни на межбанке вернулся на уровень 27 грн/$

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, этот показатель вернулся на уровень 17-18 марта.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник, 6 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $186 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.

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