Курс гривни на межбанке вернулся на уровень 27 грн/$

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, этот показатель вернулся на уровень 17-18 марта.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник, 6 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $186 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.