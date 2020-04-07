Больше половины клиентов "Харьковгаза" своевременно заплатили за доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза" сообщает БизнесЦензор.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры выросла в разы. Работники АО "Харьковгаз" делают все, чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную доставку газа, надеясь на понимание и поддержку потребителей", – сообщает компания.

В условиях карантина клиенты АО "Харьковгаз" могут оплатить счета за доставку дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: "Личный кабинет", мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот.

Кроме того, для клиентов АО "Харьковгаз" экстренно разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически создать "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 0113104 и сообщить оператору номер лицевого счета. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

Компания напоминает, что ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализовывать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, которые поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Специалисты центров обслуживания клиентов АО "Харьковгаз", которые сейчас работают дистанционно, ведут активную работу с потребителями газа.

"Призываем потребителей вовремя оплачивать услуги по доставке газа. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании - проведения необходимых ремонтов, ликвидации повреждений газопроводов, аварийных выездов и оплаты труда газовиков. Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", – сообщает "Харьковгаз".