БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
07.04.20 10:12

Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Агентства по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров Украины определил Сергея Калашника победителем конкурса на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, сообщил Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

кабмин,правительство

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Кабинет министров Украины определил Калашника С.В. победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения по результатам соответствующего собеседования, проведенного с кандидатами на указанную должность, предложения по которым внесены Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы", - говорится в сообщении агентства.

Калашник стал победителем конкурса, который проводился с 15 ноября 2019 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100