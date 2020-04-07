Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Агентства по управлению зоной отчуждения

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Кабинет министров Украины определил Калашника С.В. победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения по результатам соответствующего собеседования, проведенного с кандидатами на указанную должность, предложения по которым внесены Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы", - говорится в сообщении агентства.

Калашник стал победителем конкурса, который проводился с 15 ноября 2019 года.