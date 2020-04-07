На границе Львовской области поставят 14 постов для проверки температуры въезжающих

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным пресс-службы, такое решение было принято сегодня на областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Когда именно начнут устанавливать посты и места их дислокации в сообщении не указывают.

Также комиссия предписала департаменту социальной защиты Львовской ОГА предпринять дополнительные меры для нахождения и обслуживания одиноких лиц среди жителей области преклонного возраста, лиц, находящихся на самоизоляции и организовать надлежащее социальное сопровождение.

По данным Львовской ОГА, на данный момент в области зафиксировано 27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 72 человека с подозрением на заболевание Covid-19 находятся в областной инфекционной больнице. 7 пациентов в тяжелом состоянии, двое находятся на ИВЛ. Один пациент умер и трое вылечились.