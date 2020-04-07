Цены на нефть превысили $34 за баррель

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Стоимость майского фьючерса нефти WTI находится на отметке $27,02, показывая рост 3,6%.

Накануне цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на 8,3%, упав ниже $31 за баррель, а стоимость майского фьючерса WTI упала на 9%, до $26 за баррель.

На фоне распространения коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в начале марта упали цены на нефть. Россия предложила сохранить действовавший уровень добычи, а Саудовская Аравия выступила за дополнительное снижение объемов производства. В результате соглашение распалось, и вслед за этим Эр-Рияд заявил о планах увеличить добычу нефти в текущем году до 12 млн барр./сутки.

В начале апреля Трамп сообщил, что между президентом России Владимиром Путиным и кронпринцем Саудовской Аравии прошли переговоры, и понадеялся, что стороны сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки.

В Кремле сообщения о беседе Путина с саудовским принцем опровергли, однако позже российский президент на совещании с главами нефтяных компаний заявил о том, что Москва готова снизить добычу нефти примерно на 10 млн барр./сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.

неочередное заседание ОПЕК+, на котором планировалось обсудить сокращение добычи нефти, должно было пройти 6 апреля, однако затем его перенесли. Если России и Саудовской Аравии не удастся договориться о сделке и цены на нефть останутся на прежнем уровне, США могут ввести "значительные" пошлины против обеих стран, пригрозил Трамп. Однако сам он пока не заявил о готовности к переговорам.

О том, что участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации. Кроме того, если совещание не состоится 9 апреля, на следующий день состоится экстренная встреча министров энергетики стран "Большой двадцатки" в рамках усилий по привлечению к переговорам США и других крупных производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, в том числе Канады и Бразилии, сообщили два источника Bloomberg.