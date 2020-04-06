БизнесЦензор

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06.04.20 21:07

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $186 миллионов в день

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник, 6 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $186 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

доллар

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Предложение валюты со стороны бизнеса вновь было существенно выше спроса. Поэтому мы могли и в дальнейшем выкупать избыток в резервы, не противодействуя рыночному тренду", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 30 марта по 3 апреля купил на межбанковском рынке $248 млн, при этом регулятор не продавал валюту. Только в пятницу, 3 апреля, покупка валюты составила $150 млн.

В НБУ отмечали, что спрос на валютном рынке вернулся к уровню перед карантином, а курс гривни начал укрепляться.

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