Строительная инспекция возобновит прием документов в обход электронного кабинета, – Минрегион

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев по итогам встречи с представителями Министерства цифровой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Согласно сообщению министерства, работа запущенного в конце 2019 года "Электронного кабинета застройщика" была приостановлена в марте из-за многочисленных атак на ресурс.

Чернышев отметил, что возобновление работы электронного кабинета застройщика важно во время карантинного режима, однако также должна быть обеспечена возможность физический подачи документов.

"Поскольку сейчас ГАСИ находится в переходном периоде, должна быть возможность физической подачи документов. В будущем, когда мы вместе отработаем все механизмы, вмешательство чиновников и риск их неправомерных действий будут минимизированы", – сказал министр.

Также участники встречи обсудили, что Минрегион станет держателем Электронного кабинета застройщика и Реестра строительной деятельности, Минцифры будет отвечать за техническое администрирование, а ГАСИ будет выступать в качестве пользователя системы.

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Как сообщалось, Министерство цифровой информации в декабре 2019 года запустило сервис "Электронный кабинет застройщика", который позволяет предпринимателям регистрировать необходимые документы в онлайн-режиме.

Запуск электронного кабинета планировалось проводить в несколько этапов. На первом было запущено предоставление услуг по получению документов для зданий класса последствий СС1, а это жилые и промышленные здания (до четырех этажей), а также – объекты линейной инфраструктуры и даже дороги.

На следующем этапе планировалось сделать онлайн-услуги доступными также в отношении объектов, которые относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Информация в электронном кабинете должна проверяться автоматически, в том числе – о праве собственности на участок и его целевом назначении, параметрах соответствия объекта к СС1: квадратуре, количество этажей и тому подобное.