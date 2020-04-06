СБУ обнаружила канал финансирования боевиков на Донбассе через выплату незаконных пенсий

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовала незаконную схему жительница Донецкой области, которая за вознаграждение предлагала жителям оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и другой социальной помощи из бюджета Украины, передает БизнесЦензор.

"При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших", – сказано в сообщении.

По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР" для их финансового и материального обеспечения.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБУ изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 млн российских рублей, которые предположительно предназначались для финансирования террористических организаций.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.