ЕИБ может выделить "Укрпоште" кредит на 30 миллионов евро

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ЕИБ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению ЕИБ, средства предполагается вложить в модернизацию логистической сети "Укрпошты", включая инвестиции в новые сортировочные узлы и склады, а также в соответствующую IТ-инфраструктуру, что позволит обеспечить качество универсального почтового обслуживания по доступным ценам.

Кроме того, полученные средства позволят улучшить почтовую и логистическую системы "Укрпошы", чтобы удовлетворить потребности внутренних и международных цепочек поставок.

По данным ЕИБ, эта сделка покрывается гарантией Европейского союза для займов банка за пределами ЕС, а организатор работ обязан обеспечить выполнение любых процедур закупок в соответствии с руководством ЕИБ по закупкам и правилами госзакупок ЕС.

ЕИБ указывает, что общая стоимость этого проекта составляет примерно 62 млн евро, однако другие источники софинансирования не уточняет.

Как сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, указанные средства планируется направить на создание новых логистических центров.

При этом Смелянский выразил надежду, что пандемия коронавируса COVID-19 и противоэпидемические меры в Украине не воспрепятствуют запланированному строительству логистических центров компании.

"Важно иметь нормальную инфраструктуру, так как этот кризис - явно не последний. И нужно иметь конвейерные ленты с меньшим количеством сотрудников", – отметил Смелянский.

Как сообщалось, в марте гендиректор сообщил о намерении "Укрпошты" привлечь 100 млн евро на строительство новых сортировочных центров до лета.

"Укрпошта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года - выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.