Зеленский анонсировал программу поддержки для малого бизнеса

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, на которой присутствовали представители правительства и банковского сектора, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес – это рабочие места и налоги", – сказал Зеленский.

Согласно сообщению, участники совещания обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас – это как позволить стране дышать и жить в будущем", – цитирует Зеленского пресс-служба.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам установить "кредитные каникулы" для пострадавшего из-за эпидемии коронавируса бизнеса с 1 марта.При этом "кредитные каникулы" не означают приостановки начисления процентов.

Кроме того, НБУ рекомендовал реструктуризировать кредиты тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничений, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Условия и срок реструктуризации будет определять банк с учетом экономических потребностей заемщика.