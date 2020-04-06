Директор научного института вывел в офшоры 67 миллионов, – НАБУ

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере), передает БизнесЦензор.

Следствие установило, что в течение 2013-2015 годах подозреваемый заключил 13 внешнеэкономических контрактов с девятью компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Речь шла о приобретении различных товаров и услуг, в том числе якобы модернизации производственных процессов и переоснащение на условиях 100% предоплаты.

При этом госпредприятие оплаченные товары и услуги так и не получило, но средства за границу перечислило в полном объеме – всего $5,54 млн и 283,4 тыс. евро, что на момент совершения преступлений составило 67,3 млн грн.

"Следствие располагает доказательствами, что директор изначально не планировал осуществлять реальные закупки для нужд ГП "УкрГИАП", а заключение контрактов позволило ему замаскировать преступления, создав документальные основания для перечисления средств", – сказано в сообщении.

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По данным НАБУ, подозреваемый находится за пределами Украины и его местонахождение неизвестно, сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с февраля 2018 года.