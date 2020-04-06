Украинцы вывели за границу 66 миллионов евро с начала года

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"В первом квартале 2020 года в рамках установленных е-лимитов физические лица перечислили за границу 66,4 млн евро, а юрлица – 17,5 млн евро", – сообщили в НБУ.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Национальный банк решил увеличить лимит инвестиций физлиц за рубеж в 2 раза – до 100 тыс. евро в год.

По данным НБУ, в феврале-декабре 2019 года, когда были отменены электронные лицензии и вместо них заработали автоматические е-лимиты, физические лица перечислили за границу в пределах таких лимитов более 85 млн евро.

Напомним, с 7 февраля 2019 года вступил в силу новый закон о валюте. Среди прочего, законом отменена необходимость получать индивидуальные лицензии на переводы средств за границу. Их заменила система электронных лимитов – физлицам в год можно перечислять за рубеж (пополнение счета в иностранном банке, покупка недвижимости или ценных бумаг) не больше 50 тыс. евро в год.