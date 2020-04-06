Нацбанк увеличил долю доллара в резервах на фоне укрепления гривни

Об этом свидетельствуют данные годового отчета НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом активы НБУ в евро сократились на 18,5% – до 63,5 млрд грн, в SDR – на 14,7%, до 66,3 млрд грн, в английских фунтах – на 20,7%, до 13,7 млрд грн, в других валютах – на 19,3%, до 33,6 млрд грн.

Таким образом, по состоянию на конец 2019 года доля доллара США в резервах составляла 76,7%, евро – 10,6%, фунтов, иен и юаней – 2,3%, 2,3% и 3,1% соответственно. Доля золота увеличилась с 4,8% до 5% благодаря его подорожанию.

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Увеличение долларовых активов в гривневом эквиваленте произошло, несмотря на укрепление курса гривни до 23,69 грн/$ к концу 2019 года с 27,60 грн/$ на конец 2018 года.

Нацбанк также указал, что существенно снизил объем средств и депозитов в иностранной валюте в прошлом году – на 23,3%, до 89,5 млрд грн, нарастив вклады в ценные бумаги нерезидентов – на 16,6%, до 505 млрд грн.

"Увеличение объема портфеля ценных бумаг нерезидентов на 16,6% и одновременно уменьшение объема средств и депозитов в иностранной валюте на 23% произошло за счет перераспределения валютных средств между финансовыми инструментами управления международными резервами", – отмечается в консолидированной финансовой отчетности НБУ.

В свою очередь уменьшение долговых обязательств Национального банка перед МВФ на 19,6% произошло, в основном, за погашение кредитов, полученных от Фонда.

В целом международные (золотовалютные) резервы НБУ в 2019 году выросли на 21,5% – до $25,3 млрд с $20,8 млрд на конец 2018 года.