В аэропорту "Борисполь" заняты 70% паркомест для самолетов

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь" в ответ на информационный запрос Укринформа, передает БизнесЦензор.

"Сейчас в международном аэропорту "Борисполь" занято 70% паркомест. Соответствующая стоянка платная для перевозчиков, стоимость определяется условиями договора", - говорится в ответе.

Отмечается, что на перроне аэропорта расположены самолеты авиакомпаний "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза Ветров", SkyUp Airlines, Bravo, самолеты бизнес-авиации.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

16 марта Кабинет министров запретил междугородние перевозки всеми видами транспорта и массовые мероприятия по всей Украине для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Международный аэропорт "Борисполь" с 18 марта закрыл основной терминал D в пределах этих мер.

23 марта сообщалось, что в Международном аэропорту "Борисполь" терминал F работает на вылет, а терминал В - на прилет, а у терминала D - самолеты на стоянке.

25 марта по всей Украине введен чрезвычайной ситуации. Карантин продлен до 24 апреля. В рамках карантинных мер запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и авиационного.