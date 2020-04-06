Спрос на электромобили в Украине за первый квартал вырос на треть

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих – почти на 40%.

Такое падение регистраций на рынке электромобилей связано с тем, что его большую долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, постановка на учет которых в середине прошлого месяца в связи с карантином была приостановлена.

В части легковых электромобилей доля импортных б/у авто в мартовских регистрациях составила 86% (333 штуки), а в коммерческом сегменте – все 100% (23 штуки).

В то же время, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мерами, регистрации новых легковых электромобилей относительно 2019 года в марте выросли на 36%, до 53 штук.

Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. За прошлый месяц 129 автомобилей этой модели (все б/у) получили украинские номера.

На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 47 регистраций. Из этого количества только один автомобиль был новым.

Третьим по популярности стал Tesla Model 3 с результатом 32 авто (все б/у).

Подержанные Volkswagen е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, столько же регистраций и у коммерческого Renault Kangoo ZE, и это четвертый результат.

Замыкает мартовскую пятерку самых популярных легковых электромобилей на украинском рынке – Audi E-Tron. За месяц 17 электрических машин этой марки, все новые, обрели в Украине своих владельцев.

Всего, по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.