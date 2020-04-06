Нацкомиссия утвердила правила ограничения импорта электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, указанные документы были разработаны в соответствии с Регламентами Европейского союза вводят общеевропейские правила доступа к пропускной способности межгосударственных сечений.

"Принятие указанных документов и внесение изменений в закон "О рынке электрической энергии" откроет возможность ввести проведение совместных с операторами системы передачи сопредельных государств аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений, что существенно упростит возможность осуществления трансграничной торговли электроэнергией", – отмечается в сообщении.

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В НРКЭКУ подчеркивают, что интеграция рынка электрической энергии Украины к рынку электроэнергии стран Европейского союза является одним из главных приоритетов развития электроэнергетики Украины.

Достижение указанной цели должно быть обеспечено как путем технологической интеграции энергосистемы Украины в общеевропейскую энергосистему и синхронизации ОЭС Украины с энергосистемами стран-членов ENTSO-E, так и путем объединения энергорынков.

"Принятие указанных документов является первым шагом на пути интеграции рынка электрической энергии Украины в общеевропейский рынок электроэнергии, что приведет к существенному повышению конкуренции на энергорынке Украины", – заявляют в НКРЭКУ.